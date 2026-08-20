Пьяная украинка покусала полицейских в польском Замброве

РИА Новости: украинку депортируют из Польши за то, что она покусала полицейского

Приезжая из Украины напала на полицейских в польском городе Замбров. Правоохранители прибыли на вызов, поступивший от местных жителей, обнаруживших женщину лежащей на тротуаре в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не реагировала на попытки окружающих установить контакт.

Когда появились стражи правопорядка, 39-летняя дама начала вести себя агрессивно. Она начала кричать на сотрудников. Как рассказал журналистам РИА Новости представитель полиции Подляского воеводства, женщина позволяла себе употреблять в отношении его коллег «оскорбительные вульгарные слова».

Полицейские вызвали скорую помощь, медики провели осмотр и заключили, что дебоширка не нуждается в госпитализации — ей просто нужно протрезветь. На несколько часов, которые для этого потребуются, правоохранители решили доставить нарушительницу в отделение, однако вновь ощутили на себе ее недовольство.

Когда на женщину стали надевать наручники, она стала еще агрессивнее, а в машине укусила одного из полицейских. Пострадавшего доставили в инфекционный госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь. Когда алкогольные пары развеются, даме придется выслушать обвинения и ответить за оскорбление государственных служащих при исполнении и за нарушение их телесной неприкосновенности.

За перечисленные преступления украинке грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, полиция направила в Пограничную стражу представление о депортации ее из Польши.

Пьяные гости терроризируют не только Замбров. Ранее 5-tv.ru сообщал, что разгоряченный гражданин Украины на автомобиле Volvo повредил десять машин на пляже у озера Дзержно-Дуже. Мужчина врезался в два кемпера и восемь легковых автомобилей. Никто из отдыхающих не пострадал. Лихача, готового пустить в ход кулаки, пришлось удерживать силой до приезда полиции.

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