Стоит ли пить оливковое масло натощак? Польза и мифы популярного тренда

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Модный ритуал употребления чистого масла может оказаться менее эффективным, чем привычка добавлять продукт в салат.

Полезно ли пить оливковое масло каждый день что будет

Фото: 5-tv.ru

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Ежедневное употребление оливкового масла способно значительно укрепить здоровье

Ежедневное употребление порции оливкового масла способно значительно укрепить здоровье сердца, однако формат «шота» не является оптимальным. Об этом сообщило издание Men's Fitness.

Включение этого продукта в рацион снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14–30%. Основная ценность заключается в мононенасыщенных жирах и полифенолах, таких как олеокантал, который обладает противовоспалительным эффектом, схожим с действием легких обезболивающих средств. Тем не менее специалисты подчеркивают, что масло работает лучше всего, когда оно заменяет вредные жиры — сливочное масло или майонез, — а не добавляется к ним.

Важным аспектом является способ усвоения полезных веществ человеческим организмом. Пить масло в чистом виде менее полезно, так как жиры необходимы для всасывания жирорастворимых витаминов из овощей.

Поэтому диетологи рекомендуют поливать маслом салат, а не пить его отдельно. Кроме того, чрезмерное увлечение «шотами» может привести к тошноте, рефлюксу и избыточному потреблению калорий. Одна столовая ложка содержит около 120 калорий.

Также эксперты развеяли мифы о «детоксе» и магическом влиянии масла на метаболизм, напомнив, что за очищение организма отвечают печень и почки, а для здоровья кишечника гораздо важнее клетчатка, которой в масле нет. Для получения максимальной выгоды следует выбирать продукт категории Extra Virgin в темных бутылках с недавней датой сбора урожая.

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