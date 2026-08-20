Захарова заявила о попытках Запада раскачать русофобию перед выборами в ГД

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

По словам официального представителя МИД, целью ряда иностранных СМИ стала делегитимизация результатов голосования.

Как Запад раскачивает русофобию перед выборами в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова: отмечаем раскачивание в контексте выборов волны русофобской истерии

В преддверии выборов в Госдуму ряд западных государств предпринимает попытки раздуть в медиа очередную волну антироссийских настроений. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные кампании фиксируются в Великобритании, Нидерландах, Финляндии и Франции.

«Отмечаем попытки раскачивания в контексте предстоящих выборов очередной волны русофобской истерии в СМИ, направленной на делегитимизацию результатов предстоящего голосования», — сообщила она.

Захарова допустила, что медийные атаки могут усложнить ситуацию на избирательных участках и спровоцировать живущих за рубежом соотечественников на акции протеста. Она подчеркнула: власти некоторых стран, вопреки своим обязательствам в области прав человека и заявлениям о приверженности демократии, пытаются давить на россиян за границей, чтобы помешать им реализовать свое избирательное право. Наиболее активно этим занимаются прибалтийские государства.

Кроме того, спикер отметила, что нелегитимные финансовые ограничения со стороны США и Евросоюза серьезно осложняют работу российских загранпредставительств. Это влияет на изготовление материалов, покупку оборудования, аренду помещений и оплату охраны. Для помощи избирательным комиссиям за рубежом планируется привлечь более 200 сотрудников центрального аппарата МИД, а на европейские страны из них приходится менее десяти человек. Захарова выразила сомнение, что им удастся получить визы.

Выборы депутатов Государственной Думы запланированы на 20 сентября.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила молдавские власти в русофобии и дерусификации информационного пространства, а кураторы от Евросоюза игнорируют тоталитарные замашки. Так она прокомментировала законопроект о введении требования к СМИ транслировать не менее 50% программ на румынском языке. Дипломат сочла, что молдавские элиты продолжают бороться с советским наследием: в июле Минобороны страны уже сняло с постаментов два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны у центрального входа в военное ведомство.

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