Программу скрининга новорожденных детей в России расширят на шесть заболеваний

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Нововведения начнут действовать в 2027 году.

На какие болезни проверяют новорожденных

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Программу скрининга новорожденных в России планируют расширить. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний», — уточнила Котова.

Миодистрофия Дюшенна — это заболевание, при котором у ребенка слабеют мышцы. Также в перечень включены:

  • болезнь Помпе, при этом диагнозе организм человека не способен расщеплять сложный сахар;
  • мукополисахаридоз первого типа — нарушение обмена веществ;
  • болезнь Гоше — дефицит фермента глюкоцереброзидазы, приводящий к накоплению жировых веществ во внутренних органах;
  • болезнь Ниманна — Пика типа А/В — дефект гена, отвечающего за работу фермента кислой сфингомиелиназы, что позволяет накапливаться в клетках вредным жирам;
  • болезнь Краббе — мутация в гене GALC, провоцирующая дефицит фермента галактоцереброзидазы и разрушение защитной миелиновой оболочки нервных волокон.

Начать диагностику этих недугов у малышей планируют в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав России утвердил новые правила оказания медицинской помощи беременным женщинам. Нововведения затронули различные этапы, включая подготовку к зачатию, обследования во время вынашивания, а также действия врачей при обнаружении патологий у плода. Кроме того, изменения коснулись и сопровождения женщин после родов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:28
Если человечество обнаружит внеземную жизнь: что будет дальше
8:28
Новые «Джентльмены удачи»: кто из актеров смог бы сыграть Доцента, Хмыря и Али-Бабу
8:19
«Всегда говори «всегда» спустя 23: как изменились актеры российского сериала
8:16
Стареет как настоящий: ученые вырастили мини-мозг
8:08
Пять лет без Грачевского: что стало с могилой создателя «Ералаша»
7:54
Программу скрининга новорожденных детей в России расширят на шесть заболеваний

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены по регионам
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео