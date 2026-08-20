Программу скрининга новорожденных детей в России расширят на шесть заболеваний

Нововведения начнут действовать в 2027 году.
Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Программу скрининга новорожденных в России планируют расширить. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.
«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний», — уточнила Котова.
Миодистрофия Дюшенна — это заболевание, при котором у ребенка слабеют мышцы. Также в перечень включены:
- болезнь Помпе, при этом диагнозе организм человека не способен расщеплять сложный сахар;
- мукополисахаридоз первого типа — нарушение обмена веществ;
- болезнь Гоше — дефицит фермента глюкоцереброзидазы, приводящий к накоплению жировых веществ во внутренних органах;
- болезнь Ниманна — Пика типа А/В — дефект гена, отвечающего за работу фермента кислой сфингомиелиназы, что позволяет накапливаться в клетках вредным жирам;
- болезнь Краббе — мутация в гене GALC, провоцирующая дефицит фермента галактоцереброзидазы и разрушение защитной миелиновой оболочки нервных волокон.
Начать диагностику этих недугов у малышей планируют в 2027 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав России утвердил новые правила оказания медицинской помощи беременным женщинам. Нововведения затронули различные этапы, включая подготовку к зачатию, обследования во время вынашивания, а также действия врачей при обнаружении патологий у плода. Кроме того, изменения коснулись и сопровождения женщин после родов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
66%
Нашли ошибку?