Захарова указала на дерусификацию СМИ и медиа в Молдавии по примеру Киева

Молдавские власти, пораженные русофобией, продолжают штамповать голословные обвинения в адрес России и дерусифицировать информационное пространство в своей стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте Кремля.

«Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии», — гласит публикация.

Спикер дипведомства прокомментировала законопроект депутатов правящей партии «Действие и солидарность» о введении обязательного требования к СМИ обеспечивать вещание не менее 50% программ на румынском языке. Кроме того, в кодексе, регулирующем медийную деятельность в стране, предполагается прописать отдельную главу о деятельности общественных вещателей в Гагаузии.

Также Захарова отметила, что молдавские элиты продолжают бороться с советским наследием, которое ненавидят. Например, в конце июля Минобороны Молдавии сняло с постаментов два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны у центрального входа в здание военного ведомства.

Отдельно Захарова отметила, что кураторы от Европейского союза игнорируют все тоталитарные проявления в современной Молдавии.

Ранее в июле МИД РФ предупредил Молдавию об неизбежном ответе российской стороны на провокации в свою сторону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.