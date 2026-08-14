Спикер МИД РФ прокомментировала законопроект о требовании к СМИ обеспечивать 50% вещания на румынском.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Захарова указала на дерусификацию СМИ и медиа в Молдавии по примеру Киева
Молдавские власти, пораженные русофобией, продолжают штамповать голословные обвинения в адрес России и дерусифицировать информационное пространство в своей стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте Кремля.
«Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии», — гласит публикация.
Спикер дипведомства прокомментировала законопроект депутатов правящей партии «Действие и солидарность» о введении обязательного требования к СМИ обеспечивать вещание не менее 50% программ на румынском языке. Кроме того, в кодексе, регулирующем медийную деятельность в стране, предполагается прописать отдельную главу о деятельности общественных вещателей в Гагаузии.
Также Захарова отметила, что молдавские элиты продолжают бороться с советским наследием, которое ненавидят. Например, в конце июля Минобороны Молдавии сняло с постаментов два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны у центрального входа в здание военного ведомства.
Отдельно Захарова отметила, что кураторы от Европейского союза игнорируют все тоталитарные проявления в современной Молдавии.
Ранее в июле МИД РФ предупредил Молдавию об неизбежном ответе российской стороны на провокации в свою сторону.
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