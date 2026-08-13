«Юридически ничтожные»: Захарова о заявлении Японии про Курилы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Дипломат напомнила о международных документах, которыми Россия обосновывает свой суверенитет над островами.

Как Захарова отреагировала на заявления Японии о Курилах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Мария Захарова назвала заявления Японии по Курилам юридически ничтожными

Высказывания японских властей о поездке президента России Владимира Путина на Курильские острова являются юридически ничтожными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте ведомства. 

«Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, реакция Токио свидетельствует о продолжении антироссийского курса японского руководства. Она также отметила, что Япония якобы находится в «воображаемой реальности», которая не соответствует действительности.

«Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на курильский остров Итуруп. В японском ведомстве заявили, что считают южную часть Курильской гряды своей территорией и назвали визит российского лидера неприемлемым.

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