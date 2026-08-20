«Мой бедный муж»: Королева Камилла об онкологии Карла III

Королева Камилла страдала от невозможности открыто рассказать о раке Карла III

Узнав об онкологическом заболевании короля Великобритании Карла III, королева Камилла очень страдала и хотела рассказать обо всем публично, но была вынуждена молчать. Супруга монарха поделилась своими переживаниями в интервью Daily Mail.

Как отметили авторы публикации, когда Ее Величество рассказывала о своих эмоциях, то назвала Карла «своим бедным мужем». Спустя пять дней после печального известия она посетила центр помощи онкологически больным Royal Free в Лондоне и, видя своими глазами, как мучительно пациенты борются с недугом, едва не проговорилась о состоянии супруга.

«Я почти проговорилась, но, вы знаете, я чувствовала, что сейчас не время говорить. Я хотела выговориться, но, очевидно, не могла. Я смотрела на всех, кто страдал, и я думаю, это заставило меня еще больше понять, насколько важны эти места (онкологические клиники — Прим. ред.)», — сказала королева.

О том, что у короля Карла III диагностировали рак, стало известно в феврале 2024 года. Как писал 5-tv.ru, монарх проходит длительное лечение и находит для себя новые способы бороться со стрессом — одним из них стало вязание.

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