«Мой бедный муж»: Королева Камилла об онкологии Карла III

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 1 334 0

Супруга монарха хотела выговориться, но долгое время хранила тайну о его состоянии.

Как Королева Камилла отреагировала на онкологию Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Королева Камилла страдала от невозможности открыто рассказать о раке Карла III

Узнав об онкологическом заболевании короля Великобритании Карла III, королева Камилла очень страдала и хотела рассказать обо всем публично, но была вынуждена молчать. Супруга монарха поделилась своими переживаниями в интервью Daily Mail.

Как отметили авторы публикации, когда Ее Величество рассказывала о своих эмоциях, то назвала Карла «своим бедным мужем». Спустя пять дней после печального известия она посетила центр помощи онкологически больным Royal Free в Лондоне и, видя своими глазами, как мучительно пациенты борются с недугом, едва не проговорилась о состоянии супруга.

«Я почти проговорилась, но, вы знаете, я чувствовала, что сейчас не время говорить. Я хотела выговориться, но, очевидно, не могла. Я смотрела на всех, кто страдал, и я думаю, это заставило меня еще больше понять, насколько важны эти места (онкологические клиники — Прим. ред.)», — сказала королева.

О том, что у короля Карла III диагностировали рак, стало известно в феврале 2024 года. Как писал 5-tv.ru, монарх проходит длительное лечение и находит для себя новые способы бороться со стрессом — одним из них стало вязание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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