Посольство РФ поделилось подробностями смерти российских моряков в Китае

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 151 0

Тела усопших будут возвращены на Родину.

Смерть российских моряков в Китае

Фото: © Getty Images/Owen Humphreys - PA Images / Contributor

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Посольство РФ: российские моряки в КНР умерли по естественным причинам

Смерть российских моряков в Китае не была насильственной. Об этом сообщило посольство РФ в Поднебесной в своем Telegram-канале.

Трое наших соотечественников умерли при загадочных обстоятельствах в июле и августе 2026 года в провинции Хэбэй. Они являлись частью экипажей двух российских судов, принадлежащих компании «Островной краб».

«Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», — уточнили в посольстве.

Там также добавили, что после запроса Следственного комитета России тела моряков готовят к репатриации на Родину. В РФ планируют провести судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину произошедшего.

В дипмиссии России в КНР отметили, что сотрудники консульства поддерживают постоянную связь и с родными, и с представителями судовладельца, и с правоохранительными органами обеих стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена одного из умерших моряков не верит в версию о том, что к летальному исходу привела жаркая погода. Такое предположение было озвучено представителями компании «Островной краб», на которых работали усопшие.

Фирма настаивает на несчастном случае и предлагает кремировать тела без вскрытия. Но родные моряков отказываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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