Космический телескоп НАСА упадет на Землю после провала спасательной миссии

Космическое агентство НАСА официально прекратило операцию по спасению Swift Observatory, что приведет к неконтролируемому падению телескопа на Землю в текущем году. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты потратили около 30 миллионов долларов на попытку отправить к объекту вспомогательный аппарат под названием Link. Планировалось, что он состыкуется с обсерваторией на высоте около 350 километров и оттранспортирует ее на более высокую орбиту — примерно на 600 километров от поверхности планеты. Однако Link столкнулся с критическими техническими неполадками вскоре после запуска в июле, начав неконтролируемое вращение, которое инженерам так и не удалось полностью остановить.

«Это не тот результат, над которым мы работали, но это не меняет того факта, почему эту миссию стоило попытаться осуществить», — заявил администратор НАСА Джаред Исаакман.

Swift был запущен еще в 2004 году для изучения гамма-всплесков и успешно проработал более двух десятилетий, значительно превысив расчетный срок службы в два года.

Из-за повышенной солнечной активности его орбита начала стремительно деградировать. Разработкой спасательного модуля занимался стартап Katalyst Space, создавший Link в рекордные девять месяцев. Генеральный директор компании Гни Ли подчеркнул, что они пошли на высокий риск ради амбициозной цели, и гордятся достигнутыми на промежуточных этапах результатами.

Несмотря на отказ от основной цели, Link попробует совершить сближение с обсерваторией Нила Герельса Swift для отработки технологий будущих сервисных миссий.

В НАСА отметили, что агентство должно быть готово к быстрым и оправданным рискам ради прогресса в обслуживании спутников. Хотя точное время и координаты падения Swift пока не определены, эксперты прогнозируют его полное или частичное сгорание в плотных слоях атмосферы.

На текущий момент телескоп находится на высоте около 347 километров. Уроки, извлеченные из неудачи Link, планируется использовать при подготовке следующих космических программ по ремонту и модернизации оборудования на орбите.

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