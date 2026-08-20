Использовала соски и бутылочки: 37-летняя женщина выдавала себя за ребенка

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Медики обнаружили в теле злоумышленницы более 200 игл.

Женщина выдавала себя за ребенка и искала родителей

Фото: www.globallookpress.com/ Vladimir Godnik

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NSC Total: 37-летняя женщина выдавала себя за ребенка

В Бразилии полиция задержала 37-летнюю женщину, которая на протяжении длительного времени выдавала себя за 12-летнюю девочку-подростка для обмана приемных семей. Об этом сообщило NSC Total.

По данным следствия, злоумышленница использовала вымышленные имена и истории о тяжелом детстве, чтобы получать бесплатное жилье, питание и дорогостоящие лекарства.

Во время ареста выяснилось, что женщина прибегала к извращенным методам имитации болезней. В ее теле было обнаружено более 200 воткнутых игл.

Сама задержанная утверждает, что делала это ради выживания, пытаясь найти крышу над головой и еду в семи различных штатах Бразилии.

Следователи установили, что злоумышленница тщательно прорабатывала свой образ, используя детские соски, бутылочки и меняя голос на более тонкий. Она убеждала жертв, что страдает аутизмом и пережила насилие в семье. Это вызывало у людей глубокое сочувствие.

Приемные родители настолько поверили в обман, что даже устроили ей праздник в честь 12-летия. Однако подозрения возникли после того, как медицинское обследование подтвердило ее реальный возраст.

Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные махинации в штатах Гояс и Рио-де-Жанейро. Сейчас защита подсудимой настаивает на проведении психиатрической экспертизы, в то время как суд постановил оставить ее под стражей.

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