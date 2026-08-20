«Непогода нынче в моде»: Петербург, Калининград и Сахалин под ударом стихии
Сразу несколько крупнейших регионов находятся во власти природных катаклизмов.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Петербург, Калининград и Сахалин пострадали от ударов стихии
Новый удар стихии пережил Петербург минувшей ночью. На улицы обрушилась рекордная порция осадков — чуть ли не половина, которая бывает за весь месяц. Шквалистый ветер, который разгонялся до 18 метров в секунду, повалил вековые деревья. Частично были закрыты Петергоф и городские парки. Потоки воды заливали подземные переходы и парковки.
Не лучше ситуация в Калининграде. Там поднялся ураганный ветер, который вызвал перебои с электричеством и срывал с домов крыши, а где-то жителей напугал настоящий смерч.
Под ударом стихии находится и Сахалин: мегаливень там обрушил дорогу и подтопил десятки домов. А вот сухие грозы на Ямале продолжают вызывать пожары. На горящие очаги с воздуха выливают тонны воды.
В район перекинули новые группы парашютистов и десантников. Дым дошел до Надыма, при этом в ближайших окрестностях города действующих очагов нет. Сложная ситуация в Красноярском крае, где площадь пожаров уже превысила 300 тысяч гектаров.
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