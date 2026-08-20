Шланг против мойки: что быстрее и лучше отмоет садовую плитку

С приходом тепла на садовых дорожках появляется не только зелень, но и въедливая грязь: следы от обуви, песок, масло и детские художества. Обычная вода из шланга часто не справляется с такими загрязнениями, а тяжелая химия может испортить внешний вид покрытия.

Вместе с экспертом по садовой технике программа Пятого канала «Стройнадзор» провела наглядный эксперимент, чтобы выяснить, какое оборудование действительно отмоет плитку до блеска и сэкономит время и воду.

Чем мыть садовую плитку

www.globallookpress.com/NICOLA STOCKEN TOMKINS

Ведущий Филипп Курочкин и эксперт по садовой технике Сергей Евпряков выяснили, что эффективнее отмоет плитку от загрязнений: садовый шланг или мойка высокого давления.

«Мы взяли четыре плитки, которые загрязнили глиной, песком, гуашью, детскими мелками и даже моторным маслом. Я воспользуюсь садовым шлангом, а Сергей — мини-мойкой», — объясняет Курочкин.

«Да, и я буду использовать вот такую грязевую фрезу. Самая мощная насадка», — отметил эксперт.

Засекаем 15 секунд и начинаем испытание. Что оказалось более эффективным для уборки плитки: садовый шланг, которым работал ведущий, или мойка высокого давления в руках эксперта?

«Я вижу результат: твои практически полностью отмылись, а у меня не отмылась краска детская и гораздо хуже отмылись пятна масла. У тебя следы только остались», — заметил ведущий.

«Фрезе нужно давление. Тогда оно выбивает из мелких-мелких пор, выбивает как раз всю краску», — отметил Евпряков.

«И воды, мне кажется, я потратил раз, наверное, в триста больше, чем ты».

Расход воды при использовании мойки намного экономичнее, чем с обычным шлангом. Кстати, для достижения лучшего результата можно применять специальную насадку для плитки.

«В которой есть вращающаяся часть и две форсунки. В чем преимущество этой насадки? Когда мы ее ставим, в разные стороны вода не летит. Вода направляется только на плитку», — объясняет эксперт, идеально отмывая плитку.

Что купить домой

www.globallookpress.com/Michael Weber

Какая техника пригодится в своем хозяйстве?

«Берете шокер, промывку для пены, монтажный пистолет, и получается шляпа», — рассказывает мужчина на видео.

А вот таким чудо-устройством, например, выжигают верхний слой почвы, чтобы уничтожить насекомых, их личинки и сорную траву. Использование открытого огня требует сноровки и небезопасно. Лучше остановиться на классических приборах.

Мотоблоки — незаменимые помощники для обработки земли, окучивания и прополки. А с дополнительным навесным оборудованием можно даже косить траву или дробить ветки!

Перерабатывать отходы, например, сухие листья, позволит измельчитель или печь-утилизатор. Мойки высокого давления очистят не только садовые дорожки, но и автомобили, велосипеды, фасады зданий и бассейны.

Воздуходувки пригодятся как зимой для уборки легкого снега, так и в теплое время года для удаления сора из труднодоступных мест.

Садовая техника обычно стоит немало, но позволит существенно сэкономить время и силы.

А что касается пухососа — это просто популярный интернет-мем, который воплотил в реальность учитель технологии Валерий Токарев с помощью 3D-принтера. Но массового производства пока не намечается, ведь изготавливать приборы для короткого использования раз в году — экономически нецелесообразно.