ЕС будет проверять украинских беженцев на статус уклониста независимо от пола

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 13 0

Решение Еврокомиссии сделало и мужчин, и женщин одинаково беззащитными перед военкомами Киева.

Как ЕС будет проверять украинских беженцев

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Беженцев с Украины, прибывающих в Европу, обяжут подтверждать отсутствие статуса лица, уклоняющегося от военной службы, независимо от пола. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя решение организации о продлении действия Директивы о временной защите.

«В решении Совета не проводится различие между мужчинами и женщинами при его применении», — заявил политик в ответ на вопрос корреспондента о критериях проверки.

Страны-участницы Евросоюза будут обязаны самостоятельно организовывать фильтрацию беженцев с помощью своих надзорных органов, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ЕС намерены отказывать украинцам во въезде, если у тех нет документов, подтверждающих, что они не уклоняются от мобилизации. Искателям убежища необходимо будет подтвердить, что они либо уже отслужили в Вооруженных силах Украины, либо имеют легальное освобождение. Из-за «изменения оборонных потребностей Киева» Европа фактически оставила украинцев один на один с беспощадными военкомами.

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