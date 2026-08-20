«Хочу, чтобы все кончилось»: Родригезу вновь отказались уменьшить сумму алиментов

Суд отказал Тимуру Родригезу в сокращении суммы алиментов

Суд отказал певцу Тимуру Родригезу (настоящая фамилия Керимов — Прим.ред.) в удовлетворении иска об уменьшении размера алиментов для экс-супруги артиста Анны Девочкиной. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Тимуру Керимову отказано в удовлетворении иска к Анне Девочкиной об изменении условий соглашения об уплате алиментов», — заявили в инстанции.

Решение об отказе в снижении размера алиментов было принято и ранее по итогам заседания 16 декабря 2025 года. Перед новым судом сам Керимов поделился своим настроем с корреспондентом с 5-tv.ru. Певец ждал «справедливого» решения и признался, что хочет одного — чтобы это дело наконец закончилось. К сожалению Родригеза, суд опять прошел не в его пользу.

По словам адвоката певца, суду предоставили банковские выписки о доходах, но в первой инстанции они оценены не были. Согласно документам искового требования, доход артиста якобы снизился в три раза.

В брачном договоре также фигурирует перешедший Девочкиной дом, проданный за 136 миллионов рублей, а кроме того — квартира ценой больше 100 миллионов рублей. Сам Родригез на суде сослался на переписку, которая якобы доказывает, что он не получил никаких денег за проданный дом.

Помимо этого, экс-супруг обязан каждый месяц переводить бывшей жене 500 тысяч рублей. Сторона защиты же настаивает на том, что певец прекратил эти выплаты еще в 2025 году.

Прения по вопросам алиментов у Девочкиной и Родригеза должны были завершиться еще в первой половине 2026 года, однако певец не оставляет попыток изменить решение суда. В ходе предыдущих заседаний артисту удалось добиться отмены выплат 1,5 миллиона рублей на содержание самой Анны, но выплаты детям по-прежнему остаются в силе.

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