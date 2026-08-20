Путин прибыл в Архангельский собор, где были обретены мощи Дмитрия Донского

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщил ТАСС.

«Путин принимает участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где ранее были обретены мощи Дмитрия Донского», — заявили в агентстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощи Дмитрия Донского, найденные во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля, были признаны настоящими.

По данным историков, археологов и антропологов, останки доподлинно принадлежат русскому правителю, умершему в 1389 году. Экспертиза проводилась прямо во время реставрационных мероприятий в соборе, уточнили в РПЦ. Доступ к праху великого князя был получен после того, как реставраторы нашли поврежденную плиту саркофага.

Частицы мощей будут переданы в храмы Русской православной церкви, в частности, одну из них отдадут храму Христа Спасителя.

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