На родине приговорили: в Москве хирурги спасли пациентку с 32-килограммовой опухолью

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 77 0

Операция длилась 12 часов.

Хирурги Блохина удалили опухоль весом 32 кг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Москве хирурги спасли пациентку с 32-килограммовой опухолью

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина провели уникальную операцию, подарившую шанс на жизнь жительнице Белоруссии. Об этом сообщает Life.ru.

Светлана, у которой диагностировали агрессивную липосаркому, призналась, что очередной рецидив развивался со страшной скоростью. Примерно за год опухоль раздулась до гигантских размеров и весила 32 килограмма.

«Оно стало очень быстро расти, такого роста никогда не было. Сначала было терпимо, потом с ростом боли усиливались, кожа деформировалась», — рассказала пациентка.

На родине женщину фактически приговорили, признав ситуацию неоперабельной. Медики посоветовали ей обратиться в онкоцентр имени Блохина, где у врачей накоплен колоссальный опыт борьбы с такими патологиями. И российские хирурги взялись за этот почти безнадежный случай.

Двенадцать часов команда специалистов отделяла злокачественное новообразование от здоровых тканей. Главное коварство липосаркомы в том, что визуально она маскируется под подкожную жировую клетчатку, и определить ее четкие границы способны лишь хируги-ювелиры.

В операционной работала обширная бригада, включающая хирургов, анестезиологов, операционных сестер и трансфузиологов. Только один из сотрудников за время вмешательства доставил в блок свыше сотни пакетов для гемотрансфузии.

«У меня появился шанс на жизнь», — сказала Светлана, придя в себя после операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как врачи спасли органы пациента, внезапно изменив план операции прямо во время вмешательства.

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