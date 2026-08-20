Польза очевидна: ученые назвали неожиданное свойство помидоров

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Ежедневное употребление этого продукта приносит видимые результат.

Чем полезны помидоры свойства продукта похудение диета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Помидоры признали эффективным средством для борьбы с жировой болезнью печени

Ежедневное употребление томатов способствует значительному снижению уровня жира в печени у людей с метаболическими нарушениями. Об этом сообщило издание MindBodyGreen.

В научном эксперименте, который длился шесть недель, приняли участие 79 взрослых пациентов, страдающих стеатозом печени (MASLD).

Испытуемых разделили на две группы: первая ежедневно съедала около 200 граммов сырых томатов и 50 граммов томатного соуса, в то время как вторая группа полностью исключила этот продукт из рациона.

Результаты сканирования показали, что у любителей помидоров уровень жира в печени снизился почти в два раза существеннее — на 35 единиц против 18 в контрольной группе. Примечательно, что такие качественные изменения произошли без снижения общего веса или индекса массы тела участников, что указывает на специфическое воздействие компонентов овоща.

Специалисты связывают такой терапевтический эффект с высоким содержанием ликопина — мощного антиоксиданта, который придает томатам красный цвет.

Кроме него, овощ богат бета-каротином и полифенолами, помогающими перерабатывать жиры и снижать окислительный стресс. Исследователи подчеркивают, что термическая обработка томатов в сочетании с небольшим количеством оливкового масла только улучшает усвоение полезных веществ.

Несмотря на обнадеживающие данные, ученые напоминают, что помидоры должны быть частью комплексной сбалансированной диеты, а не единственным способом лечения серьезных метаболических патологий.

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