В Германии проверяют связь интернет-группировки с нападением на школу в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 56 0

Следствие изучает возможное влияние сообщества на несовершеннолетних сразу в нескольких странах.

Как онлайн-группы связаны с нападением на школу в РФ 

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kuenne

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В Германии расследуют дело против гражданина страны Кая М., которого подозревают в создании и руководстве двумя деструктивными интернет-сообществами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре при Верховном суде Германии.

По версии следствия, участники этих сообществ распространяли материалы с призывами к насилию и могли подстрекать подростков к совершению преступлений. Следствие также проверяет информацию о возможном влиянии одной из группировок на несовершеннолетнего россиянина, имя которого не раскрывается.

«Его (Кая М. — Прим. ред.) и других членов группировки обвиняют в том, что они убедили несовершеннолетнего в России смертельно ранить ножом ребенка в школе», — говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемому вменяют возможные призывы к убийствам и поджогам в других странах. Его задержали 17 марта 2026 года. Сейчас он находится под стражей, суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о дальнейшем аресте.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении девятиклассника на школу в поселке Горки-2 в Одинцовском округе. Подросток пришел в учебное заведение с ножом и ранил нескольких детей, один ученик четвертого класса погиб.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, девятиклассник был «приверженцем деструктивного молодежного течения».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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