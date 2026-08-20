На Урале мать 35 детей увезли в больницу с переутомлением

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

Несколько дней женщина не могла ходить, стоять и даже сидеть.

Маму 35 детей госпитализировали после волнения за сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Маму 35 детей Татьяну Малыгину госпитализировали с переутомлением на Урале — несколько дней женщина не могла ходить и даже сидеть. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Женщина приехала из Новосибирска вместе с 14-летним сыном Фотием. Подросток участвовал в конкурсе звонарей в Каменске-Уральском.

«Прямо во время торжественного награждения волнение за сына, накопившаяся усталость и перелет дали о себе знать: Татьяна Григорьевна потеряла сознание», — говорится в сообщении пресс-службы.

Татьяну Малыгину экстренно доставили в неврологическое отделение Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга. Врачи диагностировали у нее синдром позвоночной артерии.

По данным Минздрава региона, причиной ухудшения состояния стали сильное переутомление, перелет и переживания за сына. Из-за головокружения в первые дни лечения женщина не могла ходить, стоять и даже сидеть.

текстТатьяна Малыгина проходит лечение. Telegram/ Канал пресс-службы Минздрава Свердловской области / minzdravso

Медики провели пациентке комплексное обследование, после чего назначили необходимую терапию. Вскоре состояние женщины улучшилось.

После выписки Татьяна Малыгина вернулась домой в Новосибирск к своей большой семье. Она воспитывает 35 детей — родных и приемных, а также уже стала бабушкой более чем для 30 внуков.

Ранее 5-tv.ru писал о 31-летней женщине, которую врачи Екатеринбурга спасли после падения с третьего этажа. У пациентки были разрушены все семь шейных позвонков, тяжелый ушиб спинного мозга и перелом бедра. После двух этапов лечения чувствительность начала возвращаться, и женщину выписали на реабилитацию.

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