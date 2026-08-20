Лекарство от лени нашли в тарелке: какие продукты вернут энергию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Постоянная вялость может быть связана не только с настроением, но и с нехваткой важных веществ в организме.

Какие продукты помогут справиться с ленью диета еда

Фото: www.globallookpress.com/Markus Lange

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Нутрициолог Цуканова: сельдь и минтай в рационе помогут бороться с ленью

Добавление в рацион сельди и минтая может помочь справиться с ощущением усталости и отсутствием желания что-либо делать. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова.

По словам специалиста, около 100 граммов этих видов рыбы способны обеспечить организм веществами, которые участвуют в поддержании бодрости и восстановлении сил. Эксперт отметила, что Всемирный день лени отмечается 20 августа, однако за таким состоянием часто стоят не просто отсутствие желания действовать, а физиологические причины.

Цуканова пояснила, что снижение активности может быть связано с дефицитом йода и витамина D, перепадами уровня сахара в крови, а также недостатком ресурсов для работы клеток.

«Чтобы победить ощущение лени, необходимо в рацион включить сто граммов сельди и минтая. Благодаря полезным веществам в составе, данные продукты помогают сохранять бодрость и мотивацию, а также избегать резких спадов энергии в середине дня», — сказала Цуканова.

Почему именно минтай и сельдь

Как рассказала специалист, минтай считается одним из лидеров среди доступных сортов рыбы по содержанию йода, белка и креатина. Сельдь, в свою очередь, отличается высоким количеством витамина D3.

Нутрициолог объяснила, что эти компоненты работают комплексно и помогают организму поддерживать нормальный уровень активности.

«Все четыре элемента работают в одной цепи. Йод ускоряет общий энергообмен, витамин D3 возвращает интерес к действиям, белок обеспечивает стабильное поступление энергии, а креатин дает возможность быстро восстанавливать силы в процессе работы», — пояснила врач.

По словам эксперта, когда организм получает достаточное количество необходимых веществ, ему не приходится переходить в режим сохранения энергии. В результате мозг и клетки получают больше ресурсов для полноценной работы, а ощущение постоянной усталости может уменьшиться.

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