«Все поумирали»: Шаляпин назвал звезд, которых хотел бы увидеть в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Список музыкальных кумиров артиста заметно сократился.

Собирается ли Шаляпин на концерт к Канье Уэсту

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Прохор Шаляпин ждет Мадонну с концертом в России

Многие музыкальные кумиры певца Прохора Шаляпина, концерты которых он хотел бы увидеть в России, уже ушли из жизни. Об этом артист заявил в беседе с ТВ Mail.

«Мы все ждем приезд кого? Не знаю. Все, кого я ждал, поумирали. Это Уитни Хьюстон, Майкл Джексон. Ну вот Мадонну можно подождать. Думаю, приедет. К годам 70–80», — с иронией сказал Шаляпин.

При этом предстоящий концерт рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не вызывает у певца особого интереса. Шаляпин заявил, что далек от творчества артиста.

«Мне кажется, что про Канье Уэста нужно спрашивать Любу Успенскую. А я-то что? Я далек от Канье», — пошутил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после анонса концертов Канье Уэста в Петербурге билеты быстро раскупили, а цены на отели и перелеты заметно выросли. Часть билетов появилась у перекупщиков с большой наценкой, а вокруг концерта активизировались мошенники, которые предлагают несуществующие места за предоплату.

При этом предыдущая попытка организовать выступление рэпера в России не состоялась, поэтому сохраняется риск отмены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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