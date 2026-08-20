На Западе сейчас обсуждают, на того ли человека сделали ставку. Вокруг Зеленского разгорается новый скандал.

Как выяснилось, чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима проворачивали схемы на сотни миллионов гривен. НАБУ говорит о рейдерских захватах и поддельных документах. И все это — пока на украинском фронте катастрофически не хватает людей.

Сейчас все громче звучат вопросы, куда на самом деле уходили западные деньги и не пришло ли время менять главную фигуру в Киеве. Корреспондент «Известий» Мария Коровина продолжит.

Когда Украина испытывает острую нехватку людей на фронте, а запасы ракет-перехватчиков к Patriot равны нулю, самое время своровать по-крупному. Новые данные из расследования НАБУ и САП подтверждают: деньги, причем колоссальные, шли через офис Зеленского прямиком в карманы его соратников. Например, для строительства элитного жилья.

«Целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 миллионов гривен», — сказал детектив НАБУ Александр Иванов.

В пересчете на доллары — это больше 11 миллионов. Об уровне дискуссии между приближенными Зеленского можно судить по этому диалогу на, мягко говоря, повышенных тонах.

Это вот так по-дружески делят денежный пирог бывшая замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая с бывшим же депутатом и застройщиком Максимом Микитасем. По версии НАБУ, эта парочка и проводила рейдерские захваты предприятий, и документы подделывала. В преступной схеме были задействованы и народные избранники, и должностные лица на самом верху, и судьи, а еще целая команда хакеров.

«Эта система власти, к сожалению, работает именно так. Если выполняешь поручения, законные или незаконные, — остаешься на должности», — сказал глава отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач.

Удар по Зеленскому — уже с другой стороны. Хотя по сути — с той же самой, если держать в голове, что за антикоррупционными органами на Украине стоит Вашингтон. CNN выдает сенсацию дня — интервью с беглым олигархом Вадимом Ермолаевым, покушение на которого произошло в Монако. Сам он едва остался жив и сейчас рассуждает о том, кому это могло быть выгодно.

«Это не мое мнение, просто факты все на это указывают. Но я думаю, что все-таки это было какое-то заказное покушение. Кто-то нанял частных специалистов по военной разведке, которые знают, как это делается, и они взялись за это дело за деньги», — сказал Вадим Ермолаев.

После нового коррупционного скандала о том, что дни Зеленского на посту сочтены, заговорили синхронно по обе стороны Атлантики. И особенно в США все активней наводят фокус на коррупционную дыру в украинском бюджете. Но вот теперь приходится самим выяснять, куда же утекли переданные Киеву деньги — для этого даже Моссад задействовали.

«Американские и европейские агентства активизировали усилия по контролю за деньгами, предназначенными для военной помощи Украине. Одна из мер предполагает привлечение бывшего сотрудника израильской разведки для отслеживания пропавших средств», — сообщает Intelligence Online.

Издание делится своей версией происходящего: Зеленский всегда был лишь номинальным главой государства. А сейчас — сбитый летчик. На смену ему Запад активно лоббирует опального экс-главу Минобороны Федорова. Пишут, что тот уже собирается лететь в Вашингтон — на встречу с теми, кто переставляет фигуры на украинской политической доске.

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