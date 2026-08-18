Серый кардинал? Раскрыто влияние Елены Зеленской на мужа

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Первая леди Украины может выступать в роли «передаточного звена» между супругом и западными партнерами.

Политологи раскрыли роль Зеленской в кадровых решениях мужа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Политолог Коровин: влияние Зеленской обусловлено ее постоянной близостью к мужу

Супруга Владимира Зеленского Елена обладает заметным неформальным влиянием на кадровые решения своего мужа и способна блокировать неугодные кандидатуры. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрошенных политологов и украинские СМИ.

О непубличной роли первой леди ранее рассказало РБК-Украина, чьи источники утверждают, что Зеленская имеет так называемое «золотое право вето». По их словам, провести собственную инициативу ей сложно, а вот «заблокировать человека или идею» она вполне способна. С поддержкой Зеленской связывают долгое пребывание Оксена Лисового во главе Минобразования и карьерный рост Николая Калашника, занявшего пост министра восстановления.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что влияние Зеленской обусловлено ее постоянной близостью к мужу. При подборе кадров для Зеленского важны личная лояльность и управляемость.

При этом политолог считает, что влияние первой леди распространяется лишь на персоналии второго уровня, тогда как ключевые политические решения определяются внешними партнерами Киева.

Политолог Владимир Карасев предложил иную схему. Он назвал Зеленскую возможным «передаточным звеном» между мужем и западными партнерами Украины.

«Елена Зеленская действительно имеет влияние на своего супруга, но это влияние в большей степени является передаточным», — сказал Карасев.

По его словам, через первую леди Зеленскому могут передаваться пожелания британской стороны по кадровым вопросам. Подтверждений своим словам эксперт не привел, в открытых источниках подобный механизм не подтверждался.

После ухода Андрея Ермака единого «серого кардинала» рядом с Зеленским больше нет. Влияние распределилось между несколькими фигурами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист польского интернет-портала Mysl Polska предложил радикальный способ избавиться от постоянных финансовых запросов со стороны киевских властей. Автор материала считает, что ключ к решению проблемы лежит в полном прекращении перечисления денежных средств Украине. По мнению обозревателя, отказ от дальнейшей финансовой поддержки может положить конец требованиям президента Владимира Зеленского о выделении новых траншей.

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