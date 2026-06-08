Корреспондент «Известий» Александр Федорчак стал лауреатом ТЭФИ

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Награду журналист получил посмертно.

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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В эти минуты в Москве проходит церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. Посмертно награду за свою работу «Курское освобождение. Направление — вечность» получил наш коллега, военкор «Известий» Александр Федорчак. Он стал лауреатом в номинации «Репортер». В память о победителе была объявлена минута молчания.

Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года при обстреле со стороны украинских боевиков в ЛНР. Награду сегодня вручили его родителям.

«Саша, достоин этой награды, он просто жил профессией, влюблен в журналистику, он просто не представлял себя вне эфира вне телевидения», - рассказал отец Александра Федорчака Сергей.

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