Корреспондент «Известий» Александр Федорчак стал лауреатом ТЭФИ

В эти минуты в Москве проходит церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. Посмертно награду за свою работу «Курское освобождение. Направление — вечность» получил наш коллега, военкор «Известий» Александр Федорчак. Он стал лауреатом в номинации «Репортер». В память о победителе была объявлена минута молчания.

Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года при обстреле со стороны украинских боевиков в ЛНР. Награду сегодня вручили его родителям.

«Саша, достоин этой награды, он просто жил профессией, влюблен в журналистику, он просто не представлял себя вне эфира вне телевидения», - рассказал отец Александра Федорчака Сергей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.