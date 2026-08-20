Появились кадры ДТП на Невском проспекте, где машина сбила пешеходов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 59 0

Сначала иномарка столкнулась с другим автомобилем, а после вылетела на тротуар.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Петербургская полиция/spb_police78; 5-tv.ru

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Появились кадры момента ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Видео опубликовало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как иномарка сначала сталкивается с другим автомобилем, после чего теряет управление и врезается в группу людей, находившихся на тротуаре.

Авария произошла у дома № 41 на Невском проспекте. По предварительным данным, пострадали шесть человек: пятеро пешеходов, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, а также водитель автомобиля Hyundai.

Как писал 5-tv.ru, пострадавшие получили травмы, которые не повлекли тяжкого вреда здоровью.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском крае перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Авария произошла в Уссурийском городском округе, пострадали двое сопровождавших школьников учителей. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело и проверяет действия перевозчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Появились кадры ДТП на Невском проспекте, где машина сбила пешеходов

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