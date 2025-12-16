Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на школу в Одинцово

Александра Якимчук
Девятиклассник набросился на учеников образовательного учреждения с ножом.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении на школу в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщил заместитель прокурора Московской области Леонид Черсков.

Прокуратурой региона взят на контроль ход расследования уголовного дела о вооруженном нападении на учеников общеобразовательной школы в поселке Горки-2 Одинцовского округа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения законодательства об охранной деятельности и об образовании», — отметил Черсков.

Происшествие произошло 16 декабря. Учащийся девятого класса напал на детей с ножом. Известно о троих раненных и одном погибшем ребенке — ученике четвертого класса.

Нападающий публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистскую символику. Совершаемые в школе действия записывал на видео, а с телом убитого сделал селфи.

Нападающий уже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подмосковный омбудсмен пообещала помощь детям и взрослым после нападения в школе.

