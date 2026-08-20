МЧС России поможет потушить пожары в Сербии

Масштабные пожары сейчас терзают Сербию. На площади в четыре тысячи гектаров горит заповедный лес. Огонь тушат сотни спасателей, но справиться пока не могут. Чтобы пламя не распространялось дальше, прорубили уже несколько километров противопожарных просек. Но и этого пока недостаточно. На помощь сербам по распоряжению Владимира Путина прибыл борт МЧС России с оперативной группой. Непосредственно в зоне бедствия сейчас работает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

«Заповедник Делиблатска-Пешчара в Сербии горит уже более двух недель. Первые очаги пожара появились еще 2 августа. Пожарные не успевают справляться, не помогают даже пожарные вертолеты. Вот здесь буквально недавно потушили огонь — земля все еще горячая под ногами. Вдоль дороги рядом с наиболее опасными участками дежурят пожарные, чтобы в случае чего оперативно затушить огонь. Все вокруг в дыму. Этот дым доходит до Белграда, в котором даже выпадал пепельный дождь», — рассказал Петров.

Распространению пожаров способствует жаркая погода — на Балканах днем до плюс 40, в регионе засуха. И по текущим прогнозам, в ближайшие недели зной не отступит.

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