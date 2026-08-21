Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан-32 на Сахалине

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 10 0

Причиной инцидента стала техническая неисправность.

Аварийная посадка самолета с парашютистами на Сахалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После жесткого приземления самолета Ан-3, на борту которого находились семь человек, началась проверка. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила Сахалинская транспортная прокуратура.

В надзорном органе заявили, что воздушное судно с пятью парашютистами и двумя членами экипажа село экстренно село из-за технической неисправности. Возгорание, начавшееся после посадки самолета, уничтожено.

«Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, организована транспортная проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету и действиям членов экипажа», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Дальневосточная прокуратура инициировала проверку эксплуатанта со стороны окружного Ространснадзора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Ан-3 экстренно сел в населенном пункте Зональное из-за возгорания двигателя. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пилот самолета посадил воздушное судно в поле, после чего оно загорелось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан-32 на Сахалине
6:20
Украинские военные массово сбегают с учений в Германии
6:00
МОГ защищают небо приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
5:41
«Моя мечта»: Любовь Успенская захотела стать бабушкой
5:20
Самолет экстренно сел в поле на Сахалине

Сейчас читают

«Моя мечта»: Любовь Успенская захотела стать бабушкой
Поезд сбил подростка на станции «Мещерская» МЦД-4
Польза очевидна: ученые назвали неожиданное свойство помидоров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео