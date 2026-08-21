Семь подростков решили покататься на авто и попали в смертельное ДТП

Автомобиль с семью подростками попал в смертельное ДТП в Башкирии

Жертвой автоаварии с семью несовершеннолетними в Кушнаренковском районе Башкирии стал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла 21 августа недалеко от населенного пункта Салтанаево. В момент ДТП в салоне автомобиля находились семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

«В результате ДТП погиб один ребенок. Информация оперативная и подлежит уточнению», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что для ликвидации последствий происшествия МЧС направило свои пожарно-спасательные подразделения.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении двух автомобилей на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Одна из машин после случившегося вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. В результате травмы получили шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.

До этого в Приморском крае в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми. Транспортное средство перевернулось во время движения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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