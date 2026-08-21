Самолет Ан-3 экстренно сел в поле и загорелся на Сахалине: что известно
На борту находились семь человек.
Фото: Telegram/Новости Сахалина и Курил/sakhalin_smi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет Ан-3 экстренно сел в поле и загорелся на Сахалине, начата проверка
Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле в селе Зональное на Сахалине. Что известно о происшествии — в материале 5-tv.ru.
Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине
По данным пресс-службы МЧС по Сахалинской области, воздушное судно совершило жесткую посадку в поле из-за технической неисправности. После приземления загорелся двигатель.
Пилот не стал продолжать полет и выбрал для посадки поле. Самолет приземлился примерно в двух километрах от посадочной площадки Зональное.
К месту происшествия оперативно направили экстренные службы. После посадки разгорелся пожар. Однако находившиеся на борту люди успели эвакуироваться.
Сколько человек находилось на борту
Всего в самолете находились семь человек — два члена экипажа и пять парашютистов.
По информации Сахалинской транспортной прокуратуры, парашютисты были пожарными Сахалинской авиабазы.
Воздушное судно выполняло тренировочный полет. Несмотря на посадку и последующее возгорание, погибших и пострадавших нет.
Почему самолет совершил аварийную посадку
Предварительной причиной происшествия называют техническую неисправность воздушного судна. По данным МЧС, из-за нее произошло возгорание двигателя.
При этом окончательные выводы о причинах случившегося специалисты смогут сделать после проверки.
Экспертам предстоит установить техническое состояние самолета перед вылетом, обстоятельства возникновения неисправности и действия экипажа.
Что известно о проверке после посадки
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Специалисты оценят, насколько самолет был подготовлен к тренировочному полету, а также проверят действия членов экипажа в момент возникновения неисправности.
Кроме того, Дальневосточная прокуратура инициировала проверку эксплуатанта со стороны окружного Ространснадзора.
К происшествию подключились и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Они проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
66%
Нашли ошибку?