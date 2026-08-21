Самолет Ан-3 экстренно сел в поле и загорелся на Сахалине: что известно

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

На борту находились семь человек.

На Сахалине самолет Ан-3 сел и загорелся: пострадавшие

Фото: Telegram/Новости Сахалина и Курил/sakhalin_smi

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Самолет Ан-3 экстренно сел в поле и загорелся на Сахалине, начата проверка

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле в селе Зональное на Сахалине. Что известно о происшествии — в материале 5-tv.ru.

Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине

По данным пресс-службы МЧС по Сахалинской области, воздушное судно совершило жесткую посадку в поле из-за технической неисправности. После приземления загорелся двигатель.

Пилот не стал продолжать полет и выбрал для посадки поле. Самолет приземлился примерно в двух километрах от посадочной площадки Зональное.

К месту происшествия оперативно направили экстренные службы. После посадки разгорелся пожар. Однако находившиеся на борту люди успели эвакуироваться.

Сколько человек находилось на борту

Всего в самолете находились семь человек — два члена экипажа и пять парашютистов.

По информации Сахалинской транспортной прокуратуры, парашютисты были пожарными Сахалинской авиабазы.

Воздушное судно выполняло тренировочный полет. Несмотря на посадку и последующее возгорание, погибших и пострадавших нет.

Почему самолет совершил аварийную посадку

Предварительной причиной происшествия называют техническую неисправность воздушного судна. По данным МЧС, из-за нее произошло возгорание двигателя.

При этом окончательные выводы о причинах случившегося специалисты смогут сделать после проверки.

Экспертам предстоит установить техническое состояние самолета перед вылетом, обстоятельства возникновения неисправности и действия экипажа.

Что известно о проверке после посадки

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Специалисты оценят, насколько самолет был подготовлен к тренировочному полету, а также проверят действия членов экипажа в момент возникновения неисправности.

Кроме того, Дальневосточная прокуратура инициировала проверку эксплуатанта со стороны окружного Ространснадзора.

К происшествию подключились и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Они проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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