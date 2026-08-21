+«Вернуть нормальную жизнь»: в испанской Сеуте создали спецлагеря для мигрантов

В испанской Сеуте создали спецлагеря для мигрантов

В Испании решили радикально взяться за миграционный кризис. Глава Сеуты, где сейчас разворачивается гуманитарная катастрофа, потребовал от Мадрида «вернуть нормальную жизнь за 30 дней».

Для этого в ход уже пустили полицию, гражданскую гвардию и даже военных. Они снесли лагерь, где последние две недели жили порядка 10 тысяч мигрантов. Но что-то пошло не так.

Уже через несколько часов часть нелегалов снова гуляла по берегу. За ситуацией в Сеуте следит корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

«Пляж Трамболин в Сеуте, который две недели был лагерем беженцев: утром полиция Испании совместно с гражданской гвардией королевства снесла этот импровизированный лагерь. И тысячи беженцев за моей спиной сейчас ждут своей дальнейшей участи», — передает Блохин.

К тем, кто не хочет уходить и пытается сопротивляться или тянуть время, применяют силу.

«К процессу подключились военные, и вот, смотрите, они оттесняют мигрантов вглубь района, где их будут делить на группы и постепенно перевозить в специальные миграционные лагеря», — показывает корреспондент.

Параллельно — заявление министра интеграции, социального обеспечения и миграции Испании: еще чуть-чуть и Сеута вернется к прежней жизни.

«На пляже Трамболин муниципальные службы сейчас проводят уборку. Я считаю, что это очень важное обязательство — вернуть Сеуте нормальную жизнь. Это очень важный шаг. И действительно, прямо сейчас они убирают пляж и территорию вокруг», — заявила министр интеграции, соцобеспечения и миграции Испании Эльма Сайс Дельгадо.

«Из-за мигрантов люди очень боятся выходить из дома. Пожилые люди не хотят выходить на улицу. И даже молодежь не хочет этого делать. И это понятно, ведь мы имеем дело со всеми этими конфликтами», — рассказал местный житель.

«Задержанных на пляже мигрантов полиция собирает вот под такими теневыми тентами, чтобы затем отправить их всех в миграционные лагеря», — показывает Блохин.

Впрочем, похоже, у властей сил на всех не хватает. Некоторым нелегалам удалось сбежать. И они снова на пляже.

«Утром здесь все сравняли с землей, и правительственные СМИ показали кадры по всей стране, как доказательство того, что с миграционным кризисом в Сеуте справляются», — пояснил корреспондент.

Лагерь снесли на бумаге, но, в реальности, мигранты возвращаются. И все началось заново. Похоже, поставить точку в этой истории пока не получается.

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