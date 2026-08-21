«Он так радовался»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Ильей Резником

Успенская рассказала о примирении с Резником, с которым не общалась 30 лет

Певица Любовь Успенская сообщила о примирении с народным артистом России Ильей Резником, с которым не общалась 30 лет. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

По ее словам, прославленный поэт-поэт песенник сильно обрадовался восстановлению отношений. Сама артистка увидела в этом событии добрый знак.

«Я недавно помирилась с поэтом Ильей Резником. 30 лет мы были в ссоре, мы с ним помирились. Он так радовался и говорил о том, что хочет, чтобы я пела все его песни», — сказала она.

При этом королева шансона подчеркнула, что больше ни с кем не собирается мириться. Она также отметила, что не верит в дружбу в шоу-бизнесе.

«У меня считанные люди, но это же не весь шоу-бизнес. Это Коля Басков, Леша Чумаков, Леня Агутин, Глюкоза», — добавила артистка.

Ранее Успенская заявила о желании поскорее стать бабушкой. Кроме того, она рассказала о пятимесячной дочери ее домохозяйки, которая вместе с мамой живет в доме певицы.

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