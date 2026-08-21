«Так же, как и поет»: зять Успенской высказался о кулинарных способностях певицы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 46 0

Артистка готовит для дочери и ее избранника блюда ресторанного уровня.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Зять Успенской Артем Москвин заявил, что его теща гениально готовит

Народная артистка России Любовь Успенская готовит так же гениально, как поет. Об этом 5-tv.ru заявил ее зять Артем Москвин.

«Так же, как и поет — гениально», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента.

По словам дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, накануне ее мама приготовила очередной кулинарный шедевр. Блюдо подробно описала сама певица. Это были жареные роллы с перетертой отварной бараниной, сыром, луком и зеленью.

Кроме того, Успенская не упустила случая пошутить о том, что Артем встречается с ее дочерью только потому, что ее мама вкусно готовит. На самом же деле, по словам артистки, избранник Татьяны — благородный и щедрый человек.

Как она ранее рассказала 5-tv.ru, Москвин всегда приходит домой к возлюбленной с корзинами цветов и ведет себя как настоящий джентльмен. Успенская подчеркнула, что она очень справедлива и всегда объективно судила о претендентах на руку дочери.

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