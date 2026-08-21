«Не дешевка»: Успенская назвала главные качества идеального мужа для дочери

Любовь Успенская заявила, что избранник ее дочери должен быть джентльменом

Российская певица Любовь Успенская хочет видеть рядом со своей дочерью Татьяной Плаксиной джентльмена, который будет уважать свою избранницу. Критериями она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

«Я очень справедливая. И если я вижу, что человек достойный и уважительно относится к моей дочери, джентльмен, широкий, добрый, не дешевка, и если он стремится к чему-то, у него все получится», — сказала звезда.

Артистка отметила, что нынешний избранник Татьяны Артем Москвин уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. По словам исполнительницы, он проявляет внимание к возлюбленной, а также не забывает про ее маму.

«Чем покорил? Он приходит домой как джентльмен: приносит корзину цветов мне, корзину цветов Татьяне и корзину цветов домработнице», — пояснила Успенская.

Сама Татьяна, пришедшая поддержать звездную маму, рассказала, насколько для нее важно, чтобы Любовь одобряла ее выбор в личной жизни. Девушка уверена, что без ее поддержки в семье не будет царить гармония. Она добавила, что партнер так или иначе становится частью семьи, а если мама его не одобряет, то на это есть причины.

Ранее Успенская осудила Артема за несвоевременность. Артистка заявила, что мужчина должен был появиться в жизни ее дочери намного раньше.

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