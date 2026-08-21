Как не попасть на мошенника: риелтор назвала четыре признака недобросовестного агента

Риелтор Юсова перечислила способ отличить специалиста от мошенника

Обычный человек может еще до встречи и любых переводов определить, насколько добросовестен риелтор. Для этого достаточно обратить внимание на несколько признаков. Об этом риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, первый тревожный сигнал — нежелание риелтора раскрывать информацию о себе и своей работе. Надежный специалист спокойно предоставляет нужные вам данные.

«Риэлтор не боится проверки. Он спокойно называет свое имя, агентство, показывает социальные сети, профессиональные контакты и готов объяснить, в чьих интересах он действует», — отметила Юсова.

Второй важный признак — отсутствие требований перевести деньги еще до просмотра квартиры. По словам риелтора, сначала клиент должен увидеть объект и разобраться, кто именно его представляет, и только после этого принимать решение о сотрудничестве.

«Риелтор не требует денег до просмотра квартиры. Нормальный специалист понимает, что сначала клиент должен увидеть объект, познакомиться с ним, познакомиться с собственником или его представителем и только после этого принимать решение», — объяснила эксперт.

Третий маркер — возможность подтвердить полномочия. Если специалист действует от имени владельца, он должен быть готов предоставить документы, подтверждающие право собственности на объект, а также основания для представления интересов собственника.

«Я бы попросила предоставить документы, подтверждающие право собственности на объект, и документ, подтверждающий полномочия представителя. В зависимости от ситуации это может быть доверенность либо договор с собственником на оказание услуг», — рассказала Юсова.

Наконец, добросовестный риелтор не должен препятствовать самостоятельной проверке документов. Если специалист убеждает клиента ничего не проверять и предлагает просто поверить ему на слово, это повод насторожиться.

«Профессионал не препятствует проверке. Если клиент хочет самостоятельно проверить собственника, документы на квартиру или условия договора, добросовестный риэлтор не будет говорить: «Не надо ничего проверять, я все гарантирую», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники перед началом учебного года начали размещать поддельные объявления об аренде жилья для студентов. Злоумышленники рассчитывают на тех, кто приезжает учиться в крупные города и ищет квартиру.

Как отметил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, в таких объявлениях обычно обещают низкую цену, свежий ремонт, удобное расположение рядом с вузом и отсутствие коммунальных платежей. При этом от потенциальных жильцов требуют предоплату или оплату брони.

В некоторых случаях мошенники создают видимость работы настоящего агентства недвижимости, открывают офис и заключают договоры. После получения денег связь с «риелтором» прекращается, а указанные контакты владельца квартиры оказываются недействительными.

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