Пассажирский самолет рухнул на жилой район на Аляске

В американском штате Аляска пассажирский самолет, на борту которого были восемь человек, рухнул на жилой район. Об этом инциденте сообщила местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

О том, смог ли кто-нибудь уцелеть в катастрофе, неизвестно. По данным СМИ, на борту Cessna 441 в момент крушения находились восемь человек: один пилот и семь пассажиров.

Самолет должен был приземлиться на юго-западном побережье Аляски — на мысе Кейп-Ньюнхем. Воздушное судно вылетело из Анкориджа. Крушение произошло вблизи военного аэродрома. В открытом доступе информации о том, кто находился на борту, нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП работают сотрудники профильных ведомств. Поиск пассажиров Cessna 441 продолжается.

Ранее в Перу разбился самолет с туристами, погибли 13 человек. Воздушное судно потерпело крушение в районе Пуэбло-Вьехо. Власти муниципалитета выразили соболезнования семьям и близким погибших и пообещали выяснить причины случившегося.

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