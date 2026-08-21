Вузы уйдут от Болонской системы: что ждет обладателей российских дипломов

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На смену бакалавриату и специалитету придет высшее образование, а магистратуру заменит специализированное.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Российские вузы переходят на собственную систему подготовки специалистов. С 1 сентября страна начнет постепенно выходить из Болонского процесса, сообщают «Известия».

На смену бакалавриату и специалитету придет высшее образование, а магистратуру заменит специализированное. Аспирантура остается, как и была. Москва присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Предполагалось, что российские дипломы признают в странах Старого Света. Но этого не произошло. Добавлю, пилотный проект по выходу из европейского соглашения запустили еще три года назад. Он действует в шести вузах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения РФ назвало самые популярные направления приемной кампании в российских техникумах в 2026 году.

По направлению «Сестринское дело» было подано более 199 тысяч заявок, «Разработка и управление программным обеспечением» — более 181 заявки, «Лечебное дело» — более 123 тысяч заявок, «Туризм и гостеприимство» — более 113 тысяч заявок, «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» — более 84 тысяч заявок. Основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования завершился, уточнили в ведомстве.

Всего абитуриенты подали почти 3,8 миллиона заявлений, из них более 2,8 миллиона — на бюджет. При этом, как писал 5-tv.ru, свыше 3,2 миллиона из них были зарегистрированы уже по состоянию на 10 августа. Этот показатель примерно на 500 тысяч выше, чем в аналогичный период 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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