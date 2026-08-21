Записки чекистов: ФСБ рассекретила архивы о Курской битве

ФСБ рассекретила архивы о Курской битве

ФСБ России рассекретила архивные документы о том, как советская контрразведка срывала планы немецких диверсантов во время Курской битвы. В преддверии сражения вражеских агентов-парашютистов забрасывали в наш тыл по всей линии фронта на этом направлении. Главной целью противника были железные дороги. Только в Курской области поймали 37 шпионов.

В архиве сохранились протоколы допросов и докладные записки чекистов. Благодаря этой работе железнодорожное сообщение не прекращалось, а советские войска получали необходимое снабжение на протяжении сражения.

Отголоски тех событий по сей день находят по всей России. Недавно в Казани откопали немецкий танк «Пантера», который взяли в качестве трофея в Курской битве. Он был замурован в специальной бронеяме. В послевоенные годы машину использовали в институте для испытаний взрывчатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретила протоколы допросов 1944–1947 годов, посвященные созданию нацистской Германией сети пропагандистских школ и лагерей из числа советских военнопленных. По воспоминаниям очевидцев, обучаемых воспитывали в духе ненависти к советской власти и как идейных борцов за проведение планов Третьего рейха.

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