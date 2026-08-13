В Калужской области ФСБ разоблачила теневого торговца оружием. По данным следствия, он почти за полтора миллиона рублей продал местному жителю два автомата, ружье и десятки патронов. При этом, не имел документов на боеприпасы. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.

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