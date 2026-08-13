Ветеран Великой Отечественной Евгений Знаменский отмечает 101-й день рождения

Солидную дату — 101 год — отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский. С днем рождения фронтовика поздравил президент России Владимир Путин.

В телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, говорится, что Евгений Александрович — человек особой жизненной закалки. Он участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Европы от нацизма. Штурмовал Берлин, там же встретил Победу. А после войны был активно вовлечен в патриотическое воспитание молодежи. В заключение глава государства пожелал ветерану здоровья.

Знаменский попал на фронт в 18 лет. Освобождал от фашистов Украину, Белоруссию, Польшу. На параде в честь Дня Победы в прошлом году фронтовик находился рядом с президентом, наблюдал за прохождением военной техники и расчетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге отметили годовщину окончания Ленинградской битвы. В честь памятной даты улицы города украсили российскими флагами и копиями знамени Победы, а ночное небо над площадью Победы осветили мощные прожекторы, символизирующие те, что использовались для обнаружения вражеских самолетов в годы блокады.

Особая подсветка была зажжена на мосту Бетанкура, а также на Дворцовом и Троицком мостах. Ленинградская битва, продлившаяся 1127 дней, остается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

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