Российские борцы вернулись из Братиславы, где стали первыми

В Москве встретили молодежную сборную России, которая вернулась из Братиславы с медалями мирового первенства по греко-римской борьбе.

«Очень много есть интервью, известное интервью Карелина с волнением. Волнение есть у каждого спортсмена. Но главная черта профессионального спортсмена — это умение справляться с ним. Мы выиграли командный, думаю у нас получилось», — говорит серебряный призер молодежного ЧМ по греко-римской борьбе Илья Комаров.

Российские спортсмены выступали на турнире с гимном и флагом страны и стали первыми в общекомандном зачете. На втором месте — Иран, на третьем — Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как с отличными результатами вернулись наши пловцы с чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В московском аэропорту Внуково их встретили хлебом-солью, вручили цветы и подарки.

На счету спортсменов — пять золотых, пять серебряных, девять бронзовых медалей и еще несколько рекордов. Например, они обновили европейский — в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем.

Одним из героев турнира стал петербуржец Егор Корнев. У него сразу шесть наград, в том числе три высшей пробы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.