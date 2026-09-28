Сборная России завоевала девять наград на ЧМ по спортивной акробатике
Наши спортсмены стали лучшими в балансовых и темповых упражнениях.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Триумф наших гимнастов! На чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро сборная России завоевала сразу девять наград, в том числе три золотых. Медали высшего достоинства атлеты получили в балансовых и темповых упражнениях.
Не уехали без золота и из Парижа. На Кубке мира по спортивной гимнастике наш соотечественник Илья Заика стал лучшим в упражнениях на кольцах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский гимнаст Илья Заика вошел в историю спорта, придумав новый элемент на кольцах, который назвали его фамилией. Как пояснили в Федерации гимнастики России, по правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию спортсмена, впервые успешно представившего его на официальных соревнованиях.
Дебют элемента состоялся на этапе FIG World Challenge Cup в Париже, где Заика успешно его выполнил. Упражнение представляет собой подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой, засчитано рабочей группой под названием «Заика» и отнесено к группе H со сложностью 0,8 балла.
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