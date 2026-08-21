Робин Гуд нашего времени: о чем будет новый сериал Пятого канала «Крот Баюн»

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В центре сюжета — талантливый мошенник Дмитрий Барков, который оказывается в отделе специальных расследований.

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Чтобы поймать жулика, нужен свой жулик». Пятый канал представляет авантюрную восьмисерийную новинку «Крот Баюн».

В центре сюжета — талантливый мошенник Дмитрий Барков. Он обманывает нечистых на руку богачей, а деньги отдает больницам и приютам. Но даже столь хитрый и осмотрительный аферист однажды допускает ошибку и рискует отправиться в тюрьму.

Полиция, тем не менее, высоко ценит таланты Баркова и, решив, что им не место за решеткой, предлагает сделку. Чем примечателен метод героя? Эксклюзивно для «Известий» секреты новинки раскрывает исполнитель главной роли — Егор Шмыга.

«Адвоката было играть интересно, потому что это довольно-таки свежие наблюдения. Этого человека я увидел в Самаре. И подумал, что этот адвокат будет таков. Я очень полюбил программиста своего жеманного. Такого кучерявенького. Хотел бы еще как-то развить и продлить», — поделился актер, исполнитель роли Дмитрия Баркова Егор Шмыга.

Будучи сыном погибшего при исполнении офицера, Барков идет на сделку со следствием и переворачивает с ног на голову жизнь отдела специальных расследований.

Но почему уже бывший жулик скрывает от коллег свое прошлое? Узнаете совсем скоро — 23 августа в 14:20.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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