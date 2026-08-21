«Самая лучшая порода»: какую собаку хочет завести дочь Успенской

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 50 0

Татьяна Плаксина и ее жених планируют выбрать питомицу со спокойным характером.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arco Images / Wegner, Petra; 5-tv.ru

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Дочь Любови Успенской хочет завести собаку породы Кинг Чарльз Кавалер

Дочь народной артистки РФ Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет завести самку породы кинг чарльз кавалер. Об этом девушка рассказала 5-tv.ru на большом летнем концерте Успенской в Москве.

«Кинг чарльз кавалер. Это самая лучшая порода, потому что она не двигается, она спит целый день», — заявила Плаксина.

Также певица и ее дочь уточнили, что планируют взять именно сучку, а не кобеля.

Как отметила корреспондент, собака — это еще не ребенок, однако и к внукам Любовь Успенская морально готова. Ранее она рассказала 5-tv.ru, что не только не боится стать бабушкой, но и мечтает об этом.

При этом в доме звезды уже живет ребенок — это дочь домработницы Миранды, которая фактически является членом семьи артистки. Женщина еще до начала СВО уехала с Украины в Польшу, где и родила ребенка, а после рассталась с мужем. Тогда Успенская помогла ей с дочкой перебраться в Россию.

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