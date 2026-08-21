Осталась без голоса? Анастасия Стоцкая высказалась о состоянии своего здоровья

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 316 0

Певица резко отреагировала на появившиеся в сети сообщения.

Правда ли Стоцкая потеряет голос из-за проблем с миндалинами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Анастасия Стоцкая опровергла информацию о потере голоса

Певица Анастасия Стоцкая опровергла информацию о том, что из-за проблем с миндалинами может потерять голос. В беседе с 5-tv.ru артистка назвала появившиеся сообщения выдумкой.

«Господи, что за бред? Все хорошо, спасибо. Идиотизм какой-то», — заявила Анастасия Стоцкая.

Ранее появилась информация о том, что звезда мюзиклов якобы обращалась к врачам из-за мигрени и неприятных ощущений в горле. Во время обследования, согласно этим сведениям, у певицы обнаружили сильно увеличенные миндалины.

Утверждалось, что из-за отека артистке было трудно глотать и разговаривать. Также сообщалось, что подобное состояние в случае осложнений якобы могло негативно сказаться на голосе и привести к появлению гнусавости и постоянного кашля. При этом сама Стоцкая заверила, что с ней все в порядке.

Ранее Анастасия Стоцкая заявляла, что не стала бы скрывать, если бы отцом ее детей был народный артист РФ Филипп Киркоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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