«Много трудностей»: зятя Газманова ждут большие перемены в жизни

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Марианна и Максим совсем недавно поженились — в июле 2026 года.

Чем занимается зять Олега Газманова

Фото: © РИА Новости/ Кирилл Зыков

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Зять Олега Газманова отправится служить в армию спустя месяц после свадьбы

Зять народного артиста РФ Олега Газманова планирует отправиться служить в армию сразу после свадьбы. Об этом сообщило KP.RU.

«Свадьба не по залету, поверьте! Они два года были вместе, проверили свои чувства, прошли через много трудностей, скоро он уходит в армию», — рассказала репортерам супруга Олега Газманова Марина.

Дочь Газманова Марианна вышла замуж за своего возлюбленного Максима в июле 2026 года. По словам певца, муж их дочери — студент из семьи военных. Артист подчеркнул, что он спокойно относится к ее выбору и что для него не важна профессия юноши — главное, чтобы Марианна была счастлива рядом с ним.

Свадьба состоялась в московском Грибоедовском загсе. Как ранее писал 5-tv.ru, для торжества невеста выбрала элегантный и благородный образ — воздушное белое платье с аристократичным корсетом. Мать Марианны подтвердила факт бракосочетания и трогательно подписала праздничный пост фразой «наша малышка — жена».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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