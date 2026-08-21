Холдинг VK подал в суд на Apple после удаления приложений из AppStore

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 23 0

Пользователи устройств больше не могут загружать и обновлять приложения.

VK подал в суд на Apple

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Холдинг VK подал иск в Арбитражный суд Москвы против Apple после удаления его приложений. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 19 августа. В пресс-службе VK «Известиям» заявили, что Apple удалила приложения компании без предупреждения и в одностороннем порядке.

В иске холдинг требует от Apple восстановить приложения в App Store, вернуть пользователям возможность получать уведомления и заплатить неустойку в случае невыполнения решения суда.

Как рассказывал 5-tv.ru, 25 июня пресс-служба VK заявила, что Apple без предупреждения удалила приложения компании из своего магазина приложений. Это привело к тому, что пользователи устройств Apple больше не могли загружать и обновлять приложения VK. В компании отметили, что VK не подвергается санкциям.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Apple как проявление политической цензуры. Дипломат отметила, что компания приняла решение без предварительного уведомления или предъявления претензий владельцам сервисов, что, по ее словам, затронуло интересы миллионов российских пользователей.

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