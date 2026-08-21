Виноваты те, кто строил: Туск фактически оправдал подрывы «Северных потоков»
Польский премьер уверен: Германия не должна преследовать тех, кто предпринимает действия против России.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Grzegorz Krzyzewski / Fotonews; 5-tv.ru
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Дональд Туск фактически оправдал подрывы «Северных потоков»
В Польше фактически одобрили терроризм государственного уровня. Премьер Дональд Туск выступил с заявлениями, которые оправдывают диверсии на «Северных потоках».
«Стыдиться должны не те, кто вывел „Северный поток-2“ из строя, а те, кто его строил. Германия определенно не должна преследовать тех, кто предпринимает против России те или иные действия», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Напомню, что на этой неделе задержали второго подозреваемого в совершении теракта на газопроводах. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев.
В Хорватии он работал консультантом по погружениям. И взяли его — по иронии — на съемках голливудского фильма о той самой диверсии 2022 года с Шоном Пенном и Эдрианом Броуди в главных ролях. Ранее Журавлева уже задерживали в Польше, но тогда суд отказался выдавать его Германии, после чего тот вышел на свободу.
По версии немецких следователей, задержанный входил в группу лиц, связанную с ранее фигурировавшим в деле Сергеем К. Предполагается, что он участвовал в погружениях для закладки взрывчатки на трубопроводах в районе датского острова Борнхольм. Для этого соучастники отправились из Ростока на парусной яхте, арендованной по поддельным документам.
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