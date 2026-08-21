Умер первый басист группы Queen Барри Митчелл

Ушел из жизни бывший бас-гитарист Queen Барри Митчелл. О смерти музыканта сообщило издание The Sun. Иформацию также подтвердил официальный архивариус группы Грег Брукс.

«Только что получил ужасно печальную новость о том, что скончался один из первых бас-гитаристов Queen, Барри Митчелл. Его рассказы на съезде (международный съезд поклонников группы Queen. — Прим. ред.) были захватывающими и позволяли взглянуть на вещи под редким углом. Нам будет его очень не хватать», — написал Брукс в социальных сетях.

Митчелл вошел в историю Queen как второй басист коллектива. Он играл с группой в период с 1970 по 1971 год и успел принять участие в 13 выступлениях, большинство из которых состоялись в Великобритании.

Музыканту также приписывают создание басовых партий и риффов для ряда ранних композиций Queen, среди которых Liar и Son And Daughter.

В 2018 году в интервью журналу Rolling Stone Митчелл рассказывал о причинах ухода из группы. По его словам, тогда он не смог разглядеть у проекта большого будущего.

«Все пошло не совсем в том направлении, в котором я хотел. Я не видел в этом потенциала. Сейчас это звучит безумно, но это правда», — говорил Митчелл.

После расставания с Queen музыкант на некоторое время отошел от музыкальной деятельности, однако в 1990-х вернулся к творчеству в составе группы Jayne Raydio.

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