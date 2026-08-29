🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 476 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня 29 августа. Это день, когда нужно освободиться от того, что давно потеряло ценность.

♈️ Овны

Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам. 

Космический совет: отстаивайте свое. 

♉ Тельцы

Тельцы, рутинная задача сегодня может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Не торопите события и придите к пониманию. 

Космический совет: готовьтесь к переменам. 

♊ Близнецы

Близнецы, любопытство может привести вас в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению и обретете необходимые связи. 

Космический совет: станьте исследователем. 

♋ Раки

Раки, воспоминание из прошлого неожиданно напомнит о забытом желании. Возможно, настало подходящее время вернуть в жизнь то, от чего вы когда-то отказались.

Космический совет: вернитесь к мечтам. 

♌ Львы

Львы, окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо и стойко ответьте на вызов. 

Космический совет: возвысьтесь над угрозой. 

♍ Девы

Девы, организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижение нагрузки позволит вернуть бодрость и собранность.

Космический совет: ищите отдых. 

♎ Весы

Весы, особое внимание уделите финансовой сферы. Сегодня вам могут сделать выгодное предложение, не упустите его. 

Космический совет: будьте бдительны. 

♏ Скорпионы

Скорпионы, найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за собственные прежние пределы.

Космический совет: мотивация в вызове. 

♐ Стрельцы

Стрельцы, вам может понадобиться эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте внутренним всплескам взять верх. 

Космический совет: держите себя в узде. 

♑ Козероги

Козероги, придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Передача части обязанностей другому человеку заметно упростит ваш день.

Космический совет: сбросьте ответственность. 

♒ Водолеи

Водолеи, неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Не спешите давать происходящему определение. 

Космический совет: не торопите события. 

♓ Рыбы

Рыбы, творческая задумка потребует воплощения, а не очередного откладывания. Сделанный первый шаг способен превратить фантазию в реальный проект.

Космический совет: идите к мечте. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

10:30
Хочу жениться: почему люди снова стали обращаться к свахам
10:25
Количество погибших от наводнения в Непале выросло до 616 человек
10:00
«Мста-С» уничтожила полевой пункт управления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:41
За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
9:23
Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября
9:05
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
В России изменят стандарты обучения в начальной школе
«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео