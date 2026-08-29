🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня 29 августа. Это день, когда нужно освободиться от того, что давно потеряло ценность.

♈️ Овны

Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам.

Космический совет: отстаивайте свое.

♉ Тельцы

Тельцы, рутинная задача сегодня может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Не торопите события и придите к пониманию.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

♊ Близнецы

Близнецы, любопытство может привести вас в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению и обретете необходимые связи.

Космический совет: станьте исследователем.

♋ Раки

Раки, воспоминание из прошлого неожиданно напомнит о забытом желании. Возможно, настало подходящее время вернуть в жизнь то, от чего вы когда-то отказались.

Космический совет: вернитесь к мечтам.

♌ Львы

Львы, окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо и стойко ответьте на вызов.

Космический совет: возвысьтесь над угрозой.

♍ Девы

Девы, организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижение нагрузки позволит вернуть бодрость и собранность.

Космический совет: ищите отдых.

♎ Весы

Весы, особое внимание уделите финансовой сферы. Сегодня вам могут сделать выгодное предложение, не упустите его.

Космический совет: будьте бдительны.

♏ Скорпионы

Скорпионы, найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за собственные прежние пределы.

Космический совет: мотивация в вызове.

♐ Стрельцы

Стрельцы, вам может понадобиться эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте внутренним всплескам взять верх.

Космический совет: держите себя в узде.

♑ Козероги

Козероги, придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Передача части обязанностей другому человеку заметно упростит ваш день.

Космический совет: сбросьте ответственность.

♒ Водолеи

Водолеи, неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Не спешите давать происходящему определение.

Космический совет: не торопите события.

♓ Рыбы

Рыбы, творческая задумка потребует воплощения, а не очередного откладывания. Сделанный первый шаг способен превратить фантазию в реальный проект.

Космический совет: идите к мечте.

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